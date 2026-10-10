在波兰，前拳击手普热梅斯瓦夫·萨莱塔表示，由于唯一一颗肾脏功能恶化，他将从周一开始接受透析。这名运动员也不排除未来可能需要进行移植。他在“Bieg po Nowe Życie”倡议的页面上谈及此事，Interia Sport报道。

唯一肾脏出现问题

萨莱塔于2007年将一颗肾脏捐给了女儿妮科尔，当时她被诊断为急性肾衰竭。据该媒体报道，女孩的手术顺利进行，但这名拳击手本人在手术后出现了内出血和呼吸衰竭。医务人员随后将他置于药物诱导昏迷状态。

萨莱塔表示，剩余肾脏的问题始于五年前感染COVID-19之后。患病一个月后，他遭受了中风，并在医院检查期间得知自己患有肾衰竭。

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透析和可能的移植

这名拳击手还表示，今年1月他被诊断出患有房颤，而他长期以来并未感觉到这一症状。据他所说，心脏功能紊乱加剧了肾脏问题，最近的医学检查显示其状况显著恶化。

萨莱塔参与了“Bieg po Nowe Życie”倡议的工作，该倡议传播有关器官移植的信息。他指出，在下一次春季活动中，他可能将不仅以器官捐赠者的身份观看，还将作为一名正在接受透析并可能成为移植受者的人观看。

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