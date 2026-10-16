Virginia Tech的研究人员发现，小于预期的四倍体癌细胞可能形成更具侵袭性的肿瘤，生长更快，更活跃地侵入组织，并且更能耐受常用抗癌药物。ScienceDaily报道了这项研究结果。

具有额外染色体组的细胞

大多数健康细胞是二倍体，即拥有两套完整的染色体。在细胞分裂过程中，有时会发生错误，导致染色体数量出现异常。生物学家Daniela Cimini领导的团队研究了四倍体细胞——拥有四套完整染色体的细胞。

在实验中，科学家使二倍体癌细胞在未完成分裂的情况下复制染色体。在小鼠中培养的肿瘤里，四倍体细胞所占比例随时间下降，但肿瘤仍持续快速增大。研究人员发现，这些细胞有助于招募基质细胞——形成有利于肿瘤进一步发展的环境的非癌性结缔组织细胞。

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细胞大小作为额外指标

在另一项研究中，研究生Matt Bloomfield从人类癌细胞中获得了四倍体细胞克隆，并发现它们的大小存在显著差异。部分细胞比科学家预期的小25–30%。正是较小的克隆表现得比更大的克隆更具侵袭性。

小鼠实验确认，含有较小四倍体细胞的肿瘤通常生长得更快。该团队在结直肠癌和乳腺癌细胞中观察到了类似结果。

患者数据

科学家还分析了Cancer Genome Atlas的数据，该数据库包含数千份患者肿瘤样本的信息。在数种癌症中，较小的四倍体细胞与较差的预后和较低的生存率有关。该团队计划更详细地研究这种关联的生物学机制，并继续分析人类肿瘤数据。

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