Исследователи Virginia Tech выяснили, что тетраплоидные раковые клетки, которые меньше ожидаемого размера, могут образовывать более агрессивные опухоли, быстрее расти, активнее проникать в ткани и лучше переносить распространенные противоопухолевые препараты. О результатах исследований сообщает ScienceDaily.

Клетки с дополнительными наборами хромосом

Большинство здоровых клеток диплоидны, то есть имеют два полных набора хромосом. Во время деления клеток иногда происходят ошибки, из-за которых число хромосом становится аномальным. Команда биолога Даниэлы Чимини изучала тетраплоидные клетки — клетки с четырьмя полными наборами хромосом.

Для экспериментов ученые заставили диплоидные раковые клетки удвоить хромосомы без завершения деления. В опухолях, выращенных у мышей, доля тетраплоидных клеток со временем уменьшалась, однако новообразования продолжали быстро увеличиваться. Исследователи установили, что такие клетки способствовали привлечению стромальных клеток — нераковых клеток соединительной ткани, которые формируют среду, благоприятную для дальнейшего развития опухоли.

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Размер клетки как дополнительный показатель

В отдельном исследовании аспирант Мэтт Блумфилд получил клоны тетраплоидных клеток из человеческих раковых клеток и обнаружил, что их размер существенно различался. Часть клеток была на 25–30% меньше, чем ожидали ученые. Именно меньшие клоны оказались более агрессивными, чем крупные.

Эксперименты на мышах подтвердили, что опухоли с меньшими тетраплоидными клетками часто росли быстрее. Подобный результат команда наблюдала в клетках колоректального рака и рака молочной железы.

Данные пациентов

Ученые также проанализировали данные Cancer Genome Atlas, содержащего сведения о тысячах образцов опухолей пациентов. При нескольких типах рака меньшие тетраплоидные клетки были связаны с худшим прогнозом и более низкой выживаемостью. Команда планирует подробнее изучить биологические механизмы этой связи и продолжить анализ данных о человеческих опухолях.

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