Исследователи Йельского университета выяснили, что гормон стресса кортизол может усиливать память об эмоционально значимых событиях, изменяя работу и взаимодействие мозговых сетей, связанных с эмоциями и формированием воспоминаний. Результаты работы опубликованы в журнале Science Advances, сообщает ScienceDaily.

В исследовании участники дважды проходили эксперимент: один раз после приёма гидрокортизона, формы кортизола, а другой — после плацебо. Во время функциональной магнитно-резонансной томографии они просматривали серию изображений и оценивали собственную эмоциональную реакцию на них. На следующий день учёные проверяли, насколько хорошо участники запомнили увиденное.

Анализ коротких сигналов мозга

Эксперимент имел двойной слепой дизайн: ни участники, ни экспериментатор не знали, какое вещество было принято во время конкретной сессии. Это позволило сравнить реакции мозга одного и того же человека с дополнительным воздействием кортизола и без него.

Команда анализировала функциональную связность мозга — согласованные колебания активности различных участков. Обычно для такого анализа нужны данные, собранные в течение нескольких минут. В этом исследовании учёные оценили связи между участками мозга в пределах отдельных эпизодов продолжительностью около пяти секунд.

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Такой подход позволил отдельно определить модели мозговой активности, связанные с интенсивностью эмоциональной реакции на изображение и с тем, сможет ли человек вспомнить его на следующий день.

Взаимодействие эмоций и памяти

Исследование подтвердило предыдущие выводы: кортизол улучшал запоминание эмоционально значимых событий. В сетях, связанных с эмоциями, гормон способствовал более последовательным моделям активности и усиливал их вовлечённость.

В сетях памяти кортизол делал модели активности более специализированными для эмоциональной информации. Он также усиливал координацию между системами мозга, которые обрабатывают эмоции и кодируют воспоминания. По мнению авторов, стресс не улучшает память обо всём одинаково, а может избирательно усиливать запоминание переживаний, которые человек считает эмоционально интенсивными или значимыми.

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