耶鲁大学研究人员发现，压力激素皮质醇可以通过改变与情绪和记忆形成相关的脑网络的功能及相互作用，增强人们对情绪上重要事件的记忆。研究结果发表在《Science Advances》期刊上，ScienceDaily报道。

在这项研究中，参与者两次完成实验：一次是在服用氢化可的松（一种皮质醇形式）后，另一次是在服用安慰剂后。在功能磁共振成像期间，他们观看一系列图像，并评估自己对此的情绪反应。第二天，研究人员测试参与者对所见内容的记忆程度。

分析短暂的大脑信号

该实验采用双盲设计：参与者和实验人员都不知道在某次具体实验中服用了哪种物质。这使得研究人员能够比较同一个人在受到额外皮质醇影响和未受其影响时的大脑反应。

研究团队分析了大脑的功能连接性，即不同脑区活动的协调波动。通常，这类分析需要在数分钟内收集的数据。在本研究中，科学家评估了持续约五秒的单个片段内脑区之间的连接。

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这种方法使研究人员能够分别确定与对图像的情绪反应强度相关的大脑活动模式，以及与一个人是否能在第二天回忆起该图像相关的大脑活动模式。

情绪与记忆的相互作用

研究证实了此前的结论：皮质醇改善了对情绪上重要事件的记忆。在与情绪相关的网络中，这种激素促进了更一致的活动模式，并增强了这些网络的参与程度。

在记忆网络中，皮质醇使活动模式更专门地处理情绪信息。它还增强了处理情绪和编码记忆的脑系统之间的协调。作者认为，压力并不会同等地改善对所有事物的记忆，而是可能选择性地增强对个人认为情绪强烈或重要的经历的记忆。

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