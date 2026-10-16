美国今年以来记录4410例麻疹病例——半岛电视台

美国疾病控制与预防中心（CDC）记录到，自2026年初以来美国已有4,410例麻疹病例，比一周前增加330例。由于该国发生了规模最大的疫情，CDC向宾夕法尼亚州派遣了一名专家，半岛电视台报道。

根据CDC数据，今年美国已记录451例与麻疹相关的住院病例。5岁至19岁的儿童和青少年占全部病例的42%，20岁及以上人群占41%。另有17%的病例出现在5岁以下儿童中。

宾夕法尼亚州发生最大规模疫情

截至周三，宾夕法尼亚州42个县发现了1,222例麻疹病例。自10月9日以来，病例数增加了86例。此次疫情已导致225人住院和5例经确认的麻疹相关死亡。州官员还在调查有关第六例死亡的报告。

CDC流行病情报服务部门的一名专家将与该州卫生官员共同工作。该专家是在宾夕法尼亚州请求联邦援助后被派遣的，这种援助被称为Epi-Aid。

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疫苗接种与紧急状态

宾夕法尼亚州当局扩大了受疫情影响社区的疫苗接种工作。自疫情于4月底暴发以来，该州医疗中心工作人员已在202个临时接种点接种了超过5,900剂麻疹、腮腺炎和风疹疫苗。

纽约州州长凯西·霍楚尔于10月5日因邻近宾夕法尼亚州麻疹病例增加而宣布该州进入紧急状态。该状态将持续至11月4日，并扩大获授权接种疫苗的医务人员范围，同时赋予护士更多开具麻疹检测的权限。

美国幼儿园儿童的麻疹疫苗接种覆盖率从2019—2020学年的95.2%降至2025—2026年的92.4%。CDC估计，由于疫苗接种覆盖存在缺口，约28万名此类儿童面临风险。

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