Amerykańskie Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) odnotowały 4 410 przypadków odry od początku 2026 roku — o 330 więcej niż tydzień wcześniej. W związku z największym w kraju ogniskiem CDC skierowało specjalistę do Pensylwanii, informuje Al Jazeera.

Według CDC w tym roku w kraju odnotowano 451 hospitalizacji związanych z odrą. Dzieci i młodzież w wieku od pięciu do 19 lat stanowią 42% wszystkich przypadków, a osoby w wieku 20 lat i starsze — 41%. Kolejne 17% przypadków odnotowano wśród dzieci poniżej piątego roku życia.

Największe ognisko w Pensylwanii

W Pensylwanii do środy wykryto 1 222 przypadki odry w 42 hrabstwach. Od 9 października liczba przypadków wzrosła o 86. Ognisko doprowadziło do 225 hospitalizacji i pięciu potwierdzonych zgonów związanych z odrą. Władze stanowe badają również doniesienia o szóstym zgonie.

Specjalista ze Służby Wywiadu Epidemiologicznego CDC będzie pracował wspólnie ze stanowymi urzędnikami ds. zdrowia. Został skierowany po wniosku Pensylwanii o pomoc federalną, znaną jako Epi-Aid.

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Szczepienia i stan nadzwyczajny

Władze Pensylwanii rozszerzyły szczepienia w społecznościach dotkniętych ogniskiem. Od jego początku pod koniec kwietnia pracownicy stanowych centrów medycznych podali ponad 5 900 dawek szczepionki przeciw odrze, śwince i różyczce w 202 tymczasowych punktach szczepień.

Gubernatorka Nowego Jorku Kathy Hochul 5 października ogłosiła w stanie stan nadzwyczajny z powodu rosnącej liczby przypadków odry w sąsiedniej Pensylwanii. Będzie on obowiązywał do 4 listopada i rozszerza grono pracowników medycznych upoważnionych do podawania szczepionek, a także daje pielęgniarkom większe uprawnienia do zlecania badań na odrę.

Wyszczepialność przeciw odrze wśród amerykańskich dzieci w przedszkolach spadła z 95,2% w roku szkolnym 2019–2020 do 92,4% w latach 2025–2026. CDC szacuje, że około 280 tysięcy takich dzieci znajduje się w grupie ryzyka z powodu luk w wyszczepialności.

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