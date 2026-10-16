Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) зарегистрировали 4 410 случаев кори с начала 2026 года — на 330 больше, чем неделей ранее. Из-за крупнейшей в стране вспышки CDC направили специалиста в Пенсильванию, сообщает Al Jazeera.

По данным CDC, в этом году в стране зарегистрировали 451 госпитализацию, связанную с корью. На детей и подростков в возрасте от пяти до 19 лет приходится 42% всех случаев, на людей в возрасте от 20 лет — 41%. Еще 17% случаев зафиксировали среди детей младше пяти лет.

Крупнейшая вспышка в Пенсильвании

В Пенсильвании по состоянию на среду выявили 1 222 случая кори в 42 округах. С 9 октября количество случаев выросло на 86. Вспышка привела к 225 госпитализациям и пяти подтвержденным смертям, связанным с корью. Власти штата также расследуют сообщения о шестой смерти.

Специалист из Службы эпидемиологической разведки CDC будет работать вместе с должностными лицами системы здравоохранения штата. Его направили после запроса Пенсильвании о федеральной помощи, известной как Epi-Aid.

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Вакцинация и чрезвычайная ситуация

Власти Пенсильвании расширили вакцинацию в сообществах, затронутых вспышкой. С начала вспышки в конце апреля работники медицинских центров штата ввели более 5 900 доз вакцины против кори, паротита и краснухи в 202 временных пунктах вакцинации.

Губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул 5 октября объявила режим чрезвычайной ситуации в штате из-за роста числа случаев кори в соседней Пенсильвании. Он будет действовать до 4 ноября и расширяет круг медицинских работников, уполномоченных вводить вакцины, а также дает медсестрам больше возможностей назначать тестирование на корь.

Охват вакцинацией от кори среди американских детей в детских садах снизился с 95,2% в 2019–2020 учебном году до 92,4% в 2025–2026 годах. CDC оценивает, что около 280 тысяч таких детей находятся в группе риска из-за пробелов в охвате вакцинацией.

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