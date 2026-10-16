肯尼亚确认了第三例埃博拉病毒感染病例。感染者是一名65岁女性，据当局称，她是前两名患者的近亲，Cyprus Mail报道。

肯尼亚卫生部表示，该女子自10月6日起一直处于隔离观察中。出现发热、喉咙痛和全身不适后，她被隔离并采集样本进行检测。该部门称，感染在早期阶段被发现，患者正在接受支持性治疗。

与刚果疫情的关联

肯尼亚当局将这些病例与刚果的埃博拉疫情联系起来。据消息来源称，这是有记录以来规模第二大的该疾病暴发：病例数已超过9000例，死亡人数超过4000人。

肯尼亚的首名患者是一名男子，他在刚果患病约一个月。他通过陆路抵达乌干达，并于10月3日飞抵内罗毕。一名亲属将他送往医院，该男子于10月5日在医院死亡。第二名患者的病情被评估为稳定。

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患者接触者接受隔离

埃博拉在肯尼亚出现，加剧了人们对筛查系统运行情况的担忧。首名患者穿越了刚果与乌干达之间自5月起关闭的边境，随后经由内罗毕的乔莫·肯雅塔国际机场。

肯尼亚当局确认了130名与首名患者有过接触的人员。其中127人已被追踪到并接受隔离，另外3人仍在试图寻找。卫生部还表示，目前没有证据表明该疾病已在更广泛的社区中传播。

埃博拉通过与感染者——无论生者还是死者——的体液直接接触传播。刚果的疫情由罕见的本迪布焦毒株引发，据该报报道，目前尚无获批的疫苗或治疗方法。

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