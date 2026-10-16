В Кении подтвердили третий случай заражения вирусом Эбола. Инфекцию выявили у 65-летней женщины, которая, по данным властей, является близкой родственницей первых двух пациентов, сообщает Cyprus Mail.

Министерство здравоохранения Кении заявило, что женщина находилась на карантине с 6 октября. После появления лихорадки, боли в горле и общего недомогания ее изолировали и взяли образцы для тестирования. По информации ведомства, инфекцию выявили на раннем этапе, пациентка получает поддерживающее лечение.

Связь со вспышкой в Конго

Кенийские власти связывают случаи с эпидемией Эболы в Конго. По данным источника, это вторая по масштабу зафиксированная вспышка болезни: число случаев превысило 9 тысяч, а умерли более 4 тысяч человек.

Первым пациентом в Кении был мужчина, который около месяца болел в Конго. Наземным транспортом он добрался до Уганды, а 3 октября прилетел в Найроби. Родственник доставил его в больницу, где мужчина умер 5 октября. Состояние второго пациента оценивали как стабильное.

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Контакты пациента на карантине

Появление Эболы в Кении усилило обеспокоенность работой системы скрининга. Первый пациент пересек границу между Конго и Угандой, закрытую с мая, а затем прошел через Международный аэропорт имени Джомо Кениаты в Найроби.

Кенийские органы власти установили 130 человек, которые контактировали с первым пациентом. Из них 127 уже разыскали и поместили на карантин, еще троих пытались найти. Министерство здравоохранения также сообщило, что доказательств распространения болезни среди более широкого сообщества в настоящее время нет.

Эбола передается через прямой контакт с биологическими жидкостями инфицированного человека — живого или умершего. Вспышка в Конго вызвана редким штаммом Бундибугио, для которого, по данным издания, в настоящее время нет одобренных вакцин или методов лечения.

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