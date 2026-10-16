W Kenii potwierdzono trzeci przypadek zakażenia wirusem Ebola. Infekcję wykryto u 65-letniej kobiety, która według władz jest bliską krewną pierwszych dwóch pacjentów, informuje Cyprus Mail.

Ministerstwo Zdrowia Kenii oświadczyło, że kobieta przebywała na kwarantannie od 6 października. Po wystąpieniu gorączki, bólu gardła i ogólnego złego samopoczucia została odizolowana, a do badań pobrano próbki. Według resortu infekcję wykryto na wczesnym etapie, a pacjentka otrzymuje leczenie wspomagające.

Związek z epidemią w Kongu

Władze Kenii wiążą te przypadki z epidemią Eboli w Kongu. Według źródła jest to drugi pod względem skali odnotowany wybuch choroby: liczba przypadków przekroczyła 9 tysięcy, a zmarło ponad 4 tysiące osób.

Pierwszym pacjentem w Kenii był mężczyzna, który chorował w Kongu przez około miesiąc. Transportem lądowym dotarł do Ugandy, a 3 października przyleciał do Nairobi. Krewny zawiózł go do szpitala, gdzie mężczyzna zmarł 5 października. Stan drugiego pacjenta oceniano jako stabilny.

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Kontakty pacjenta na kwarantannie

Pojawienie się Eboli w Kenii zwiększyło obawy dotyczące działania systemu kontroli przesiewowej. Pierwszy pacjent przekroczył granicę między Kongiem a Ugandą, zamkniętą od maja, a następnie przeszedł przez Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jomo Kenyatty w Nairobi.

Kenijskie władze ustaliły 130 osób, które miały kontakt z pierwszym pacjentem. Spośród nich 127 już odnaleziono i objęto kwarantanną, a trzy kolejne próbowano odnaleźć. Ministerstwo Zdrowia poinformowało również, że obecnie nie ma dowodów na rozprzestrzenianie się choroby w szerszej społeczności.

Ebola przenosi się poprzez bezpośredni kontakt z płynami ustrojowymi zakażonej osoby — żywej lub zmarłej. Epidemię w Kongu wywołuje rzadki szczep Bundibugyo, dla którego, według publikacji, obecnie nie ma zatwierdzonych szczepionek ani metod leczenia.

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