Naukowcy z Uniwersytetu Yale ustalili, że hormon stresu kortyzol może wzmacniać pamięć o wydarzeniach istotnych emocjonalnie, zmieniając działanie i wzajemne oddziaływanie sieci mózgowych związanych z emocjami i tworzeniem wspomnień. Wyniki pracy opublikowano w czasopiśmie Science Advances, informuje ScienceDaily.

W badaniu uczestnicy dwukrotnie przeszli eksperyment: raz po przyjęciu hydrokortyzonu, formy kortyzolu, a drugi raz po przyjęciu placebo. Podczas funkcjonalnego rezonansu magnetycznego oglądali serię obrazów i oceniali własną reakcję emocjonalną na nie. Następnego dnia naukowcy sprawdzali, jak dobrze uczestnicy zapamiętali to, co zobaczyli.

Analiza krótkich sygnałów mózgowych

Eksperyment miał podwójnie ślepą próbę: ani uczestnicy, ani eksperymentator nie wiedzieli, jaka substancja została przyjęta podczas konkretnej sesji. Umożliwiło to porównanie reakcji mózgu tej samej osoby z dodatkowym wpływem kortyzolu i bez niego.

Zespół analizował łączność funkcjonalną mózgu — skoordynowane wahania aktywności różnych obszarów. Zwykle taka analiza wymaga danych zebranych w ciągu kilku minut. W tym badaniu naukowcy ocenili połączenia między obszarami mózgu w ramach pojedynczych epizodów trwających około pięciu sekund.

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Takie podejście umożliwiło osobne określenie wzorców aktywności mózgu związanych z intensywnością reakcji emocjonalnej na obraz oraz z tym, czy dana osoba będzie mogła przypomnieć go sobie następnego dnia.

Współdziałanie emocji i pamięci

Badanie potwierdziło wcześniejsze wnioski: kortyzol poprawiał zapamiętywanie wydarzeń istotnych emocjonalnie. W sieciach związanych z emocjami hormon sprzyjał bardziej spójnym wzorcom aktywności i zwiększał ich zaangażowanie.

W sieciach pamięci kortyzol sprawiał, że wzorce aktywności były bardziej wyspecjalizowane dla informacji emocjonalnych. Wzmacniał również koordynację między systemami mózgowymi, które przetwarzają emocje i kodują wspomnienia. Zdaniem autorów stres nie poprawia pamięci o wszystkim w równym stopniu, lecz może selektywnie wzmacniać zapamiętywanie doświadczeń, które człowiek uznaje za emocjonalnie intensywne lub znaczące.

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