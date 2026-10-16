Naukowcy z Virginia Tech ustalili, że mniejsze niż oczekiwano tetraploidalne komórki nowotworowe mogą tworzyć bardziej agresywne guzy, szybciej rosnąć, aktywniej przenikać do tkanek i lepiej tolerować powszechnie stosowane leki przeciwnowotworowe. O wynikach badań informuje ScienceDaily.

Komórki z dodatkowymi zestawami chromosomów

Większość zdrowych komórek jest diploidalna, czyli ma dwa pełne zestawy chromosomów. Podczas podziału komórek czasami dochodzi do błędów, przez które liczba chromosomów staje się nieprawidłowa. Zespół biolożki Danieli Cimini badał komórki tetraploidalne — komórki z czterema pełnymi zestawami chromosomów.

Na potrzeby eksperymentów naukowcy zmusili diploidalne komórki nowotworowe do podwojenia chromosomów bez zakończenia podziału. W guzach wyhodowanych u myszy odsetek komórek tetraploidalnych z czasem się zmniejszał, jednak nowotwory nadal szybko się powiększały. Badacze ustalili, że komórki te sprzyjały rekrutowaniu komórek stromalnych — nienowotworowych komórek tkanki łącznej, które tworzą środowisko sprzyjające dalszemu rozwojowi guza.

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Wielkość komórki jako dodatkowy wskaźnik

W odrębnym badaniu doktorant Matt Bloomfield uzyskał klony komórek tetraploidalnych z ludzkich komórek nowotworowych i stwierdził, że ich rozmiar znacznie się różnił. Część komórek była o 25–30% mniejsza, niż oczekiwali naukowcy. To właśnie mniejsze klony okazały się bardziej agresywne od większych.

Eksperymenty na myszach potwierdziły, że guzy z mniejszymi komórkami tetraploidalnymi często rosły szybciej. Podobny wynik zespół zaobserwował w komórkach raka jelita grubego i raka piersi.

Dane pacjentów

Naukowcy przeanalizowali także dane z Cancer Genome Atlas, zawierającego informacje o tysiącach próbek guzów pacjentów. W kilku typach nowotworów mniejsze komórki tetraploidalne wiązały się z gorszym rokowaniem i niższym przeżyciem. Zespół planuje dokładniej zbadać biologiczne mechanizmy tego związku i kontynuować analizę danych dotyczących ludzkich guzów.

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