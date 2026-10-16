W Stanach Zjednoczonych Departament Zdrowia i Opieki Społecznej przekazał Białemu Domowi do rozpatrzenia przejściową politykę dostępu do peptydów. Dokument przewiduje możliwość wytwarzania przez wyspecjalizowane apteki poszczególnych peptydów.

Przekazanie dokumentu

Jak informuje STAT News, informacja o złożeniu dokumentu pojawiła się w czwartek na stronie rządowej. Skierowano go do Biura Zarządzania i Budżetu Białego Domu, które analizuje federalne przepisy i regulacje mogące mieć znaczący wpływ gospodarczy.

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Peptydy i komentarz resortu

Peptydy to klasa w większości nieuregulowanych zastrzyków, które zyskały popularność wśród zwolenników szefa Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej Roberta F. Kennedy'ego Jr. oraz innych influencerów związanych ze zdrowym stylem życia.

Urzędnicy departamentu nie odpowiedzieli na prośby o komentarz w czwartek po południu. Zanim stanął na czele resortu, Kennedy publicznie oświadczył, że sprzeciw FDA wobec peptydów wkrótce się zakończy.

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