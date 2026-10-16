W Polsce średnia długość snu dorosłych w dni robocze wynosi 7 godzin i 4 minuty, a w weekendy — 7 godzin i 39 minut. To odpowiednio o 12 i 7 minut mniej niż w 1996 roku — wynika z badania Centrum Badania Opinii Społecznej CBOS, o którym informuje RMF24.

Nocne przebudzenia i zmęczenie

O nocnych przebudzeniach poinformowało 37% ankietowanych — o 10 punktów procentowych więcej niż w poprzednim badaniu z 1996 roku. Jedna czwarta respondentów regularnie boryka się z tym problemem.

67% uczestników badania podało, że odczuwa zmęczenie niezależnie od długości snu. Ponad 60% skarżyło się na trudności z zasypianiem lub wczesne przebudzenia. Według badania z bezsennością najczęściej borykają się kobiety, osoby starsze, osoby o niskich dochodach oraz niewykwalifikowani pracownicy. Najspokojniejszy sen deklarowali mężczyźni, rolnicy, specjaliści techniczni i mieszkańcy małych miast.

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Ekrany przed snem

Niemal 60% dorosłych odkłada pójście spać, aby oglądać filmy, korzystać z internetu lub grać w gry. Co piąty robi to często. Eksperci, na których powołuje się portal, zauważają, że korzystanie z urządzeń elektronicznych przed snem pogarsza jakość odpoczynku i może być jedną z przyczyn problemów ze snem.

Leki nasenne przyjmuje 10% respondentów, w tym 4% regularnie. Wśród osób z częstą bezsennością wskaźnik ten sięga 27%. Suplementy diety i zioła stosuje 14% ankietowanych, a wśród osób mających bezsenność — około jedna trzecia.

Jednocześnie niemal 90% uczestników badania wietrzy sypialnię przed snem, a ponad 80% stara się kłaść spać o tej samej porze. Tylko nieco ponad połowa ankietowanych rezygnuje z telefonu, komputera lub telewizora na godzinę przed snem. Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej próbie 938 osób.

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