У Польщі середня тривалість сну дорослих у робочі дні становить 7 годин 4 хвилини, а у вихідні — 7 годин 39 хвилин. Це відповідно на 12 і 7 хвилин менше, ніж у 1996 році, свідчить дослідження Центру дослідження громадської думки CBOS, про яке повідомляє RMF24.

Нічні пробудження та втома

Про нічні пробудження заявили 37% опитаних — це на 10 відсоткових пунктів більше, ніж у попередньому дослідженні 1996 року. Чверть респондентів стикається з цією проблемою регулярно.

67% учасників опитування повідомили, що відчувають втому незалежно від тривалості сну. Понад 60% поскаржилися на труднощі із засинанням або ранні пробудження. Найчастіше з безсонням, за даними дослідження, стикаються жінки, літні люди, особи з низькими доходами та некваліфіковані робітники. Найспокійніший сон декларували чоловіки, фермери, технічні спеціалісти та жителі малих міст.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Екрани перед сном

Майже 60% дорослих відкладають відхід до сну, щоб дивитися фільми, користуватися інтернетом або грати в ігри. Кожен п'ятий робить це часто. Експерти, на яких посилається видання, зазначають, що використання електронних пристроїв перед сном погіршує якість відпочинку та може бути однією з причин проблем зі сном.

Снодійні препарати приймають 10% респондентів, зокрема 4% — регулярно. Серед людей із частим безсонням цей показник сягає 27%. Харчові добавки та трави вживають 14% опитаних, а серед тих, хто має безсоння, — близько третини.

Водночас майже 90% учасників дослідження провітрюють спальню перед сном, а понад 80% намагаються лягати спати в однаковий час. Лише трохи більше половини опитаних відмовляються від телефона, комп'ютера чи телевізора за годину до сну. Дослідження провели на репрезентативній вибірці з 938 осіб.

Читай нас у