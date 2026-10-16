В Польше средняя продолжительность сна взрослых в рабочие дни составляет 7 часов 4 минуты, а в выходные — 7 часов 39 минут. Это соответственно на 12 и 7 минут меньше, чем в 1996 году, свидетельствует исследование Центра изучения общественного мнения CBOS, о котором сообщает RMF24.

Ночные пробуждения и усталость

О ночных пробуждениях заявили 37% опрошенных — это на 10 процентных пунктов больше, чем в предыдущем исследовании 1996 года. Четверть респондентов сталкивается с этой проблемой регулярно.

67% участников опроса сообщили, что чувствуют усталость независимо от продолжительности сна. Более 60% пожаловались на трудности с засыпанием или ранние пробуждения. Согласно исследованию, чаще всего с бессонницей сталкиваются женщины, пожилые люди, лица с низкими доходами и неквалифицированные работники. Наиболее спокойный сон отмечали мужчины, фермеры, технические специалисты и жители небольших городов.

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Экраны перед сном

Почти 60% взрослых откладывают отход ко сну, чтобы смотреть фильмы, пользоваться интернетом или играть в игры. Каждый пятый делает это часто. Эксперты, на которых ссылается издание, отмечают, что использование электронных устройств перед сном ухудшает качество отдыха и может быть одной из причин проблем со сном.

Снотворные препараты принимают 10% респондентов, в том числе 4% — регулярно. Среди людей с частой бессонницей этот показатель достигает 27%. Пищевые добавки и травы употребляют 14% опрошенных, а среди тех, кто страдает бессонницей, — около трети.

В то же время почти 90% участников исследования проветривают спальню перед сном, а более 80% стараются ложиться спать в одно и то же время. Лишь немногим более половины опрошенных отказываются от телефона, компьютера или телевизора за час до сна. Исследование провели на репрезентативной выборке из 938 человек.

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