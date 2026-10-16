据RMF24报道，波兰成年人在工作日的平均睡眠时长为7小时4分钟，周末为7小时39分钟。根据公共舆论研究中心CBOS的一项调查，这分别比1996年少12分钟和7分钟。

夜间醒来与疲劳

37%的受访者表示会在夜间醒来，比此前1996年的调查高出10个百分点。四分之一的受访者经常面临这一问题。

67%的调查参与者表示，无论睡眠时长如何，他们都会感到疲劳。超过60%的人抱怨难以入睡或过早醒来。调查显示，女性、老年人、低收入者和非熟练工人最常遭遇失眠。男性、农民、技术专家和小城市居民表示自己的睡眠最为安稳。

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睡前使用屏幕

近60%的成年人会为了看电影、上网或玩游戏而推迟上床睡觉。每五人中就有一人经常这样做。该媒体援引的专家指出，睡前使用电子设备会降低休息质量，并可能是睡眠问题的原因之一。

10%的受访者服用安眠药，其中4%定期服用。在经常失眠的人群中，这一比例达到27%。14%的受访者使用膳食补充剂和草药，而在有失眠问题的人群中，这一比例约为三分之一。

与此同时，近90%的调查参与者会在睡前给卧室通风，超过80%的人尝试在同一时间上床睡觉。仅略多于一半的受访者会在睡前一小时不使用手机、电脑或电视。该调查在938人的代表性样本中进行。

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