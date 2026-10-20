Пенсильванія видала клінічне попередження через вроджений кір — Ars Technica

Департамент охорони здоров’я Пенсильванії у США видав клінічне попередження для медиків через зростання випадків кору під час вагітності та пов’язаних із ними випадків вродженого кору у новонароджених. До поточного спалаху таких випадків у США не фіксували десятиліттями, повідомляє Ars Technica.

Масштаби спалаху

Станом на 19 жовтня у Пенсильванії від початку року зареєстрували 1286 випадків кору в 42 округах. Із них 247 людей госпіталізували. Під час спалаху повідомлялося про шість смертей, однак останній із цих випадків ще перевіряє департамент охорони здоров’я штату перед внесенням до офіційної статистики.

На початку жовтня видання The 19th повідомляло про 53 випадки кору під час вагітності. Щонайменше один випадок вродженого кору призвів до смерті: новонароджений хлопчик помер одразу після народження, коли його мати тяжко хворіла на кір.

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Ризики для вагітних і немовлят

Кір під час вагітності підвищує ризик госпіталізації, пневмонії, потреби в кисневій підтримці або штучній вентиляції легень і смерті. Інфекція також пов’язана з вищим ризиком викидня, мертвонародження, низької ваги дитини при народженні та передчасних пологів.

Вакцину проти кору, паротиту та краснухи не рекомендують застосовувати під час вагітності, оскільки це жива ослаблена вакцина. Вагітним без щеплення проти кору або без раніше перенесеної інфекції, які контактували з вірусом, радять ввести внутрішньовенний імуноглобулін упродовж шести днів після контакту.

Вірус може передаватися плоду внутрішньоутробно або інфікувати дитину під час чи відразу після пологів. У немовлят вроджений кір може проявлятися гарячкою, жовтяницею, висипом, низьким рівнем тромбоцитів, пневмонією та неврологічними ускладненнями. Діти, які пережили гостру інфекцію, потребують тривалого спостереження через ризик імунної амнезії та підгострого склерозуючого паненцефаліту — прогресивного смертельного неврологічного захворювання, яке може виникнути через роки після інфекції.

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