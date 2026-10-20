美国宾夕法尼亚州卫生部因孕期麻疹病例增加，以及与之相关的新生儿先天性麻疹病例，向医务人员发布了临床警报。Ars Technica报道称，在当前疫情暴发前，美国已有数十年未记录此类病例。

疫情规模

截至10月19日，宾夕法尼亚州今年以来已在42个县登记了1286例麻疹病例。其中247人住院治疗。疫情期间报告了6例死亡，但其中最新一例仍在由州卫生部门核查，之后才会被纳入官方统计数据。

10月初，The 19th报道称，孕期麻疹病例有53例。至少一例先天性麻疹导致死亡：一名新生男婴在出生后立即死亡，当时其母亲正患有重症麻疹。

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对孕妇和婴儿的风险

孕期感染麻疹会增加住院、肺炎、需要氧气支持或机械通气以及死亡的风险。该感染还与更高的流产、死胎、婴儿出生体重偏低和早产风险相关。

由于麻疹、腮腺炎和风疹疫苗属于减毒活疫苗，因此不建议在孕期接种。未接种麻疹疫苗或此前未感染过麻疹的孕妇，如接触过该病毒，建议在接触后六天内接受静脉注射免疫球蛋白。

病毒可在子宫内传播给胎儿，也可在分娩期间或分娩后立即感染婴儿。婴儿先天性麻疹可表现为发热、黄疸、皮疹、血小板水平低、肺炎和神经系统并发症。经历急性感染后存活的儿童需要长期随访，因为存在免疫遗忘和亚急性硬化性全脑炎的风险；后者是一种进行性、致命性的神经系统疾病，可在感染多年后发生。

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