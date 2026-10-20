Департамент здравоохранения Пенсильвании в США выпустил клиническое предупреждение для медиков из-за роста случаев кори во время беременности и связанных с ними случаев врожденной кори у новорожденных. До текущей вспышки такие случаи в США не фиксировались десятилетиями, сообщает Ars Technica.

Масштабы вспышки

По состоянию на 19 октября в Пенсильвании с начала года зарегистрировали 1286 случаев кори в 42 округах. Из них 247 человек госпитализировали. Во время вспышки сообщалось о шести смертях, однако последний из этих случаев департамент здравоохранения штата еще проверяет перед внесением в официальную статистику.

В начале октября издание The 19th сообщало о 53 случаях кори во время беременности. По меньшей мере один случай врожденной кори привел к смерти: новорожденный мальчик умер сразу после рождения, когда его мать тяжело болела корью.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Риски для беременных и младенцев

Корь во время беременности повышает риск госпитализации, пневмонии, необходимости кислородной поддержки или искусственной вентиляции легких и смерти. Инфекция также связана с более высоким риском выкидыша, мертворождения, низкого веса ребенка при рождении и преждевременных родов.

Вакцину против кори, паротита и краснухи не рекомендуют применять во время беременности, поскольку это живая ослабленная вакцина. Беременным без прививки от кори или без ранее перенесенной инфекции, которые контактировали с вирусом, советуют ввести внутривенный иммуноглобулин в течение шести дней после контакта.

Вирус может передаваться плоду внутриутробно или инфицировать ребенка во время либо сразу после родов. У младенцев врожденная корь может проявляться лихорадкой, желтухой, сыпью, низким уровнем тромбоцитов, пневмонией и неврологическими осложнениями. Дети, пережившие острую инфекцию, нуждаются в длительном наблюдении из-за риска иммунной амнезии и подострого склерозирующего панэнцефалита — прогрессирующего смертельного неврологического заболевания, которое может возникнуть спустя годы после инфекции.

Читай нас в