Departament Zdrowia Pensylwanii w Stanach Zjednoczonych wydał ostrzeżenie kliniczne dla personelu medycznego z powodu wzrostu liczby przypadków odry w czasie ciąży oraz powiązanych z nimi przypadków wrodzonej odry u noworodków. Przed obecnym ogniskiem takich przypadków nie odnotowywano w USA od dziesięcioleci, informuje Ars Technica.

Skala ogniska

Według stanu na 19 października w Pensylwanii od początku roku zarejestrowano 1286 przypadków odry w 42 hrabstwach. Spośród nich 247 osób hospitalizowano. Podczas ogniska zgłoszono sześć zgonów, jednak ostatni z tych przypadków jest nadal weryfikowany przez stanowy departament zdrowia przed włączeniem go do oficjalnych statystyk.

Na początku października The 19th informował o 53 przypadkach odry w czasie ciąży. Co najmniej jeden przypadek wrodzonej odry zakończył się śmiercią: nowo narodzony chłopiec zmarł natychmiast po porodzie, gdy jego matka ciężko chorowała na odrę.

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Ryzyko dla kobiet w ciąży i niemowląt

Odra w czasie ciąży zwiększa ryzyko hospitalizacji, zapalenia płuc, potrzeby tlenoterapii lub mechanicznej wentylacji płuc oraz śmierci. Infekcja wiąże się także z wyższym ryzykiem poronienia, martwego urodzenia, niskiej masy urodzeniowej dziecka i przedwczesnego porodu.

Szczepionka przeciw odrze, śwince i różyczce nie jest zalecana w czasie ciąży, ponieważ jest żywą szczepionką atenuowaną. Kobietom w ciąży bez szczepienia przeciw odrze lub bez wcześniejszego przebycia infekcji, które miały kontakt z wirusem, zaleca się podanie immunoglobuliny dożylnej w ciągu sześciu dni od kontaktu.

Wirus może zostać przeniesiony na płód wewnątrzmacicznie lub zakazić dziecko podczas porodu albo bezpośrednio po nim. U niemowląt wrodzona odra może objawiać się gorączką, żółtaczką, wysypką, niskim poziomem płytek krwi, zapaleniem płuc i powikłaniami neurologicznymi. Dzieci, które przeżyły ostrą infekcję, wymagają długotrwałej obserwacji z powodu ryzyka amnezji immunologicznej i podostrego stwardniającego zapalenia mózgu, postępującej śmiertelnej choroby neurologicznej, która może wystąpić po latach od infekcji.

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