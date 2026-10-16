В США Министерство здравоохранения и социальных служб направило в Белый дом на рассмотрение промежуточную политику доступа к пептидам. Документ предусматривает возможность для специализированных аптек изготавливать отдельные пептиды.

Передача документа

Как сообщает STAT News, информация о подаче документа появилась в четверг на правительственном сайте. Его направили в Управление Белого дома по вопросам управления и бюджета, которое рассматривает федеральные правила и нормативные акты, способные иметь значительное экономическое влияние.

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Пептиды и комментарий ведомства

Пептиды — это класс преимущественно нерегулируемых инъекций, которые стали популярными среди сторонников главы Министерства здравоохранения и социальных служб Роберта Ф. Кеннеди-младшего и других инфлюенсеров в сфере здорового образа жизни.

Должностные лица министерства не ответили на запросы о комментарии в четверг после обеда. До того как возглавить ведомство, Кеннеди публично заявлял, что противодействие FDA пептидам вскоре завершится.

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