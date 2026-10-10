В Польше бывший боксёр Пшемыслав Салета сообщил, что с понедельника начнёт диализ из-за ухудшения работы единственной почки. Спортсмен также не исключил, что в будущем ему может понадобиться трансплантация. Об этом он рассказал на странице инициативы «Bieg po Nowe Życie», пишет Interia Sport.

Проблемы с единственной почкой

Салета отдал одну почку своей дочери Николь в 2007 году, когда у неё диагностировали острую почечную недостаточность. По данным издания, операция для девушки прошла успешно, однако у самого боксёра после вмешательства возникли внутреннее кровотечение и дыхательная недостаточность. Тогда медики ввели его в состояние медикаментозной комы.

По словам Салеты, проблемы с оставшейся почкой начались пять лет назад после перенесённого COVID-19. Через месяц после болезни он перенёс инсульт и во время обследования в больнице узнал о почечной недостаточности.

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Диализ и вероятная трансплантация

Боксёр также рассказал, что в январе у него диагностировали фибрилляцию предсердий, которую он долгое время не ощущал. По его словам, нарушение работы сердца усугубило проблемы с почкой, а последние медицинские обследования показали существенное ухудшение её состояния.

Салета участвует в работе инициативы «Bieg po Nowe Życie», которая распространяет информацию о трансплантологии. Он отметил, что следующее весеннее мероприятие, вероятно, будет наблюдать уже не только как донор органа, но и как человек, проходящий диализ и способный стать реципиентом трансплантата.

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