Исследователи из Oregon Health & Science University в США проанализировали данные почти 200 тысяч участников трех крупных национальных исследований. Регулярный прием пищи после ужина или после времени отхода ко сну связали с повышением риска заболеваний печени на 20–30%, сообщает ScienceDaily.

Результаты исследования опубликовали в журнале Clinical Gastroenterology and Hepatology. Ученые сопоставили сведения о привычках питания, распорядке дня и факторах образа жизни с сообщениями участников о стеатотической болезни печени, связанной с метаболической дисфункцией, и циррозе.

Какие заболевания анализировали

Участников распределили по типичному времени приема пищи и сравнили эти модели с данными о заболеваниях печени. Стеатотическая болезнь печени, которую часто называют жировой болезнью печени, возникает из-за накопления избыточного жира в органе. Она может прогрессировать до воспаления, поражения печени и цирроза, однако у большинства людей не развивается тяжелое рубцевание тканей.

Руководитель исследования, гепатолог Роберт Вилехански, назвал эту работу одним из первых долгосрочных анализов, напрямую связывающих поздний прием пищи с жировой болезнью печени. Ранее поздние приемы пищи уже ассоциировали с ожирением и сердечно-сосудистыми проблемами.

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Возможная роль циркадных ритмов

Одним из возможных объяснений авторы называют циркадные ритмы. Печень участвует в переработке питательных веществ, регулировании уровня сахара в крови и использовании энергии. Прием пищи в то время, когда организм готовится ко сну, может нарушать эти процессы, отметили исследователи.

Соавтор работы Эндрю Макгилл, специализирующийся на физиологии сна и циркадных ритмах, отметил, что ночное питание может снижать способность организма эффективно метаболизировать пищу. В то же время исследование носит наблюдательный характер, поэтому не доказывает, что именно поздние приемы пищи вызывают болезни печени. Данные также основывались на самооценке участниками времени приема пищи.

Команда OHSU набирает участников для клинического исследования, в котором планирует напрямую отслеживать время приема пищи. Исследователи проверят, связано ли перенесение приема пищи на более раннее время с измеримыми улучшениями у людей с уже имеющейся жировой болезнью печени.

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