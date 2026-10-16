Naukowcy z Oregon Health & Science University w USA przeanalizowali dane niemal 200 tys. uczestników trzech dużych badań krajowych. Regularne jedzenie po kolacji lub po porze snu powiązano z 20–30% wyższym ryzykiem chorób wątroby, podaje ScienceDaily.

Wyniki badania opublikowano w czasopiśmie Clinical Gastroenterology and Hepatology. Naukowcy porównali informacje o nawykach żywieniowych, codziennym trybie życia i czynnikach związanych ze stylem życia z deklaracjami uczestników dotyczącymi stłuszczeniowej choroby wątroby związanej z dysfunkcją metaboliczną oraz marskości wątroby.

Jakie choroby analizowano

Uczestników podzielono według typowych pór posiłków i porównano te wzorce z danymi o chorobach wątroby. Stłuszczeniowa choroba wątroby, często nazywana stłuszczeniem wątroby, wynika z nagromadzenia nadmiaru tłuszczu w narządzie. Może postępować do stanu zapalnego, uszkodzenia wątroby i marskości, jednak u większości osób nie dochodzi do ciężkiego bliznowacenia tkanek.

Kierownik badania, hepatolog Robert Vilehanski, nazwał tę pracę jedną z pierwszych długoterminowych analiz, które bezpośrednio łączą późne jedzenie ze stłuszczeniową chorobą wątroby. Wcześniej późne posiłki wiązano już z otyłością i problemami sercowo-naczyniowymi.

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Możliwa rola rytmów dobowych

Autorzy wskazują rytmy dobowe jako jedno z możliwych wyjaśnień. Wątroba uczestniczy w przetwarzaniu składników odżywczych, regulacji poziomu cukru we krwi i wykorzystaniu energii. Jedzenie w czasie, gdy organizm przygotowuje się do snu, może zakłócać te procesy, zaznaczyli badacze.

Współautor pracy Andrew McGill, specjalizujący się w fizjologii snu i rytmach dobowych, zaznaczył, że nocne jedzenie może zmniejszać zdolność organizmu do skutecznego metabolizowania pokarmu. Jednocześnie badanie ma charakter obserwacyjny, dlatego nie dowodzi, że to właśnie późne posiłki powodują choroby wątroby. Dane opierały się również na samoocenie uczestników dotyczącej pór jedzenia.

Zespół OHSU rekrutuje uczestników do badania klinicznego, w którym planuje bezpośrednio śledzić pory posiłków. Badacze sprawdzą, czy przeniesienie jedzenia na wcześniejszą porę wiąże się z mierzalną poprawą u osób z istniejącą stłuszczeniową chorobą wątroby.

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