美国俄勒冈健康与科学大学的研究人员分析了三项大型全国性研究中近20万名参与者的数据。经常在晚餐后或就寝时间后进食，与肝病风险上升20%至30%相关，ScienceDaily报道。

研究结果发表在《Clinical Gastroenterology and Hepatology》期刊上。科学家将饮食习惯、日常作息和生活方式因素的信息，与参与者报告的代谢功能障碍相关脂肪性肝病和肝硬化情况进行了比较。

分析了哪些疾病

研究人员按参与者通常的用餐时间分组，并将这些模式与肝病数据进行比较。脂肪性肝病通常被称为脂肪肝，是由于器官内积累过多脂肪而发生的。它可能进展为炎症、肝损伤和肝硬化，但大多数人不会出现严重的组织瘢痕形成。

研究负责人、肝病专家罗伯特·维莱汉斯基称，这项工作是首批直接将晚间进食与脂肪肝联系起来的长期分析之一。此前，晚吃也已被认为与肥胖和心血管问题有关。

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昼夜节律可能发挥的作用

作者将昼夜节律列为一种可能的解释。肝脏参与营养物质处理、血糖水平调节和能量利用。研究人员指出，在身体准备睡眠时进食可能扰乱这些过程。

该研究的共同作者、专门研究睡眠生理学和昼夜节律的安德鲁·麦吉尔表示，夜间进食可能降低身体有效代谢食物的能力。同时，这项研究属于观察性研究，因此无法证明晚间进食本身会导致肝病。数据还基于参与者对用餐时间的自我报告。

OHSU团队正在招募一项临床研究的参与者，计划直接追踪用餐时间。研究人员将检验，将进食时间提前是否与已有脂肪肝人群可测量的改善有关。

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