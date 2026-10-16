在美国，约26%的美国陆军军人可能在五角大楼计划开展的筛查中获得显示睾酮水平偏低的检测结果。这一估计出自发表在《美国医学会杂志》上的一项研究，Ars Technica报道。

研究数据

来自路易斯安那州彭宁顿生物医学研究中心和马萨诸塞州美国陆军环境医学研究所的科学家分析了479名在美国陆军服现役男性的血液样本。样本是在2024年8月至2026年1月期间，作为在五处军事设施开展的大型医学调查的一部分，于早晨空腹采集的。

经统计加权后，参与者的平均年龄约为30岁，平均体重指数为28.4。晨间总睾酮平均水平为每分升405纳克。

五角大楼临床指南将低睾酮定义为低于每分升300纳克。按这一阈值，研究人员估计检测结果偏低的军人占26%。若采用美国疾病控制与预防中心的参考阈值——每分升264纳克——估计值约为15%。

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大规模筛查的风险

作者强调，单次检测值偏低并不意味着存在临床性性腺功能减退症。睾酮水平可能因年龄、一天中的时间、肥胖、疾病、身体压力、睡眠不足、受伤以及服用某些药物而变化。同时，具有临床意义的性腺功能减退症发生在不超过1%的男性中。

年龄较大的参与者和体重指数较高的男性更常出现低结果。30岁以下男性中有19.5%的检测值偏低，30岁及以上参与者中这一比例为33%。

强制筛查适用于30岁及以上男性，较年轻的军人可自愿接受筛查。首先将评估症状和风险因素，随后部分军人可能被转介进行检测。内分泌学会和美国泌尿外科学会不建议进行全面筛查，因为这可能导致不必要的检查、不准确的结果和诊断，以及可能造成伤害的过度治疗，其中包括不孕症。

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