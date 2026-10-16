W USA około 26% żołnierzy armii USA może otrzymać wynik testu wskazujący na niski poziom testosteronu podczas badań przesiewowych planowanych przez Pentagon. Taka ocena znalazła się w badaniu opublikowanym w czasopiśmie JAMA, donosi Ars Technica.

Dane z badania

Naukowcy z Pennington Biomedical Research Center w Luizjanie oraz US Army Research Institute of Environmental Medicine w Massachusetts przeanalizowali próbki krwi 479 mężczyzn pełniących czynną służbę w armii USA. Próbki pobierano rano na czczo w ramach dużego badania medycznego w pięciu obiektach wojskowych od sierpnia 2024 roku do stycznia 2026 roku.

Po zastosowaniu ważenia statystycznego średni wiek uczestników wyniósł około 30 lat, a średni wskaźnik masy ciała — 28,4. Średni poranny poziom testosteronu całkowitego wynosił 405 nanogramów na decylitr.

Wytyczne kliniczne Pentagonu definiują niski poziom testosteronu jako wartość poniżej 300 nanogramów na decylitr. Przy takim progu naukowcy oszacowali odsetek żołnierzy z niskim wynikiem na 26%. Jeśli zastosować referencyjny próg amerykańskich Centrów Kontroli i Prewencji Chorób — 264 nanogramy na decylitr — szacunek wynosi około 15%.

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Ryzyko masowych badań przesiewowych

Autorzy podkreślili, że pojedynczy niski wynik nie oznacza obecności klinicznego hipogonadyzmu. Poziom testosteronu może się zmieniać w zależności od wieku, pory dnia, otyłości, chorób, stresu fizycznego, niedoboru snu, urazów i przyjmowania niektórych leków. Jednocześnie klinicznie istotny hipogonadyzm występuje u nie więcej niż 1% mężczyzn.

Niskie wyniki częściej odnotowywano wśród starszych uczestników i mężczyzn z wyższym wskaźnikiem masy ciała. Niski wynik miało 19,5% mężczyzn poniżej 30. roku życia oraz 33% uczestników w wieku od 30 lat.

Obowiązkowe badania przesiewowe dotyczą mężczyzn w wieku od 30 lat, a młodsi żołnierze mogą przejść je dobrowolnie. Najpierw oceniane będą objawy i czynniki ryzyka, po czym część wojskowych może zostać skierowana na badanie. Endocrine Society oraz American Urological Association nie zalecają powszechnych badań przesiewowych ze względu na ryzyko niepotrzebnych badań, niedokładnych wyników i diagnoz oraz nadmiernego leczenia, które może spowodować szkody, w tym bezpłodność.

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