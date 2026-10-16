В США около 26% военнослужащих армии США могут получить результат теста, указывающий на низкий уровень тестостерона, во время запланированного Пентагоном скрининга. Такая оценка содержится в исследовании, опубликованном в журнале JAMA, сообщает Ars Technica.

Данные исследования

Ученые из Pennington Biomedical Research Center в Луизиане и Научно-исследовательского института экологической медицины армии США в Массачусетсе проанализировали образцы крови 479 мужчин, проходящих действительную службу в армии США. Образцы брали утром натощак в рамках крупного медицинского опроса на пяти военных объектах с августа 2024 года по январь 2026 года.

После статистического взвешивания средний возраст участников составил около 30 лет, а средний индекс массы тела — 28,4. Средний утренний уровень общего тестостерона составил 405 нанограммов на децилитр.

Клинические рекомендации Пентагона определяют низкий уровень тестостерона как показатель менее 300 нанограммов на децилитр. При таком пороге исследователи оценили долю военнослужащих с низким результатом в 26%. Если применить референтный порог Центров по контролю и профилактике заболеваний США — 264 нанограмма на децилитр, — оценка составляет около 15%.

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Риски массового скрининга

Авторы подчеркнули, что один низкий показатель не означает наличия клинического гипогонадизма. Уровень тестостерона может меняться в зависимости от возраста, времени суток, ожирения, заболеваний, физического стресса, недостатка сна, травм и приема некоторых лекарств. В то же время клинически значимый гипогонадизм встречается не более чем у 1% мужчин.

Низкие результаты чаще фиксировали среди более старших участников и мужчин с более высоким индексом массы тела. Низкий показатель имели 19,5% мужчин младше 30 лет и 33% участников в возрасте от 30 лет.

Обязательный скрининг касается мужчин в возрасте от 30 лет, а более молодые военнослужащие могут пройти его добровольно. Сначала будут оцениваться симптомы и факторы риска, после чего часть военных могут направить на анализ. Эндокринологическое общество и Американская урологическая ассоциация не рекомендуют сплошной скрининг из-за риска ненужных обследований, неточных результатов и диагнозов, а также чрезмерного лечения, которое может причинить вред, в том числе бесплодие.

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