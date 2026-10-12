Na kongresie Europejskiego Kolegium Neuropsychofarmakologii w Monachium w Niemczech przedstawiono wyniki badania, w którym intensywnym ćwiczeniom oddechowym towarzyszył spadek przepływu krwi w istocie szarej mózgu o około 45%. Jak informuje News-Medical, podczas sesji średni wskaźnik spadł z 16,24 do 9,81 ml na 100 g tkanki na minutę.

Badanie podczas rezonansu magnetycznego

W badaniu uczestniczyło 30 zdrowych osób, które miały już doświadczenie w takich praktykach oddechowych. Wykonywały one ćwiczenia z intensywną wentylacją płuc podczas obrazowania metodą rezonansu magnetycznego. Uczestnicy zgłaszali wyraźne zmienione stany świadomości: zmianę percepcji, żywe obrazy mentalne, poczucie jedności oraz zmiany w postrzeganiu siebie.

Niektórzy uczestnicy opisywali głębokie poczucie więzi z Wszechświatem, które badacze porównali z efektami umiarkowanych lub wysokich dawek LSD albo psylocybiny, choć efekty wizualne były mniej wyraźne. Autorzy nie twierdzą, że samo zmniejszenie przepływu krwi wyjaśnia intensywność tych doświadczeń.

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Zmiany w sieciach mózgowych

U osób z silniejszymi subiektywnymi doświadczeniami odnotowano również większe zmiany w sieci stanu spoczynkowego mózgu. Sieć ta jest związana z autorefleksją i myśleniem o sobie. Główny badacz Christian Schmitz z Centralnego Instytutu Zdrowia Psychicznego w Mannheim zaznaczył, że wyniki wskazują zarówno na zmiany w mózgowym przepływie krwi, jak i na przebudowę komunikacji między kluczowymi sieciami mózgowymi.

Koordynatorka badania Hana Adolfi nazwała praktyki oddechowe legalnym, niedrogim i niemedycznym narzędziem do badania zmienionych stanów świadomości. Podkreśliła, że badanie było stosunkowo niewielkie, a jego wnioski mają charakter wstępny. Niezależny komentator Guy Finchem również zaznaczył, że badanie nie było kontrolowane, a wszyscy uczestnicy mieli już doświadczenie w praktykach oddechowych. Do oceny klinicznego znaczenia wyników potrzebne są większe badania.

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