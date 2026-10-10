Сотрудники офиса директора Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) в конце сентября поручили бюджетному офису ведомства зарезервировать 1,6 млн долларов на приостановленное испытание вакцинации новорождённых от гепатита B в Гвинее-Бисау. Об этом со ссылкой на Rolling Stone сообщает Ars Technica. Средства планировали взять из финансирования программ CDC по глобальной безопасности здравоохранения.

Испытание предполагает участие 14 тысяч новорождённых: половина из них должна была получить дозу вакцины от гепатита B при рождении, а другая половина — нет. Его цель — проверить заявления о возможном вреде такой прививки, хотя доза вакцины при рождении десятилетиями применяется в мире и, по данным издания, является безопасной и эффективной.

Исследование приостановили в январе

Власти Гвинеи-Бисау приостановили исследование в январе после международной критики его дизайна. Министр здравоохранения страны Квиньин Нантоте тогда заявил, что для окончательного решения по проекту не было достаточной координации, а этическая и техническая оценки ещё продолжались.

В Гвинее-Бисау высокий уровень распространения гепатита B. Младенцы, которых не вакцинируют сразу после рождения, могут заразиться хронической инфекцией, способной привести к циррозу, раку печени и преждевременной смерти. Власти страны планируют начать всеобщее применение дозы вакцины при рождении в 2028 году, однако сейчас не имеют для этого необходимых ресурсов и инфраструктуры.

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Критика этичности испытания

Исследование должна проводить группа Университета Южной Дании, которую возглавляют Кристине Стабелл Бенн и Петер Ааби. Они утверждали, что испытание не является неэтичным, поскольку новорождённые в стране пока не получают такую прививку регулярно. В то же время внешние эксперты ссылались на Хельсинкскую декларацию, которая требует предоставлять участникам исследований лучшее доказанное медицинское вмешательство.

В феврале Всемирная организация здравоохранения заявила, что отказ от вакцинации в рамках такого исследования является неэтичным. ВОЗ подчеркнула, что ограниченные ресурсы не могут быть основанием для непредоставления участникам исследований доказанной медицинской помощи.

После пересмотра дизайна исследования планируют опрашивать матерей о наличии у них гепатита B и тестировать на инфекцию небольшую часть из них. Однако испытание всё ещё не может начаться без окончательного разрешения правительства Гвинеи-Бисау. По данным Ars Technica, датские власти расследуют обвинения в фальсификации данных и научных нарушениях, связанных с предыдущими исследованиями вакцин Стабелл Бенн и Ааби.

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