美国疾病控制与预防中心（CDC）主任办公室的工作人员于9月底指示该机构预算办公室，为在几内亚比绍暂停的新生儿乙型肝炎疫苗接种试验预留160万美元。Ars Technica援引Rolling Stone 报道称。这笔资金原计划从CDC全球卫生安全项目的经费中拨付。

该试验预计有1.4万名新生儿参与：其中一半原计划在出生时接种一剂乙型肝炎疫苗，另一半则不接种。其目标是检验有关这种接种可能造成伤害的说法，尽管出生剂次疫苗已在世界范围内使用数十年，并且据该媒体报道安全有效。

研究于1月被暂停

几内亚比绍当局在1月因该研究设计受到国际批评而暂停了研究。该国卫生部长Kvinin Nantote当时表示，就该项目作出最终决定之前缺乏充分协调，伦理和技术评估仍在进行中。

几内亚比绍的乙型肝炎流行率较高。未在出生后立即接种疫苗的婴儿可能感染慢性感染，进而导致肝硬化、肝癌和过早死亡。该国当局计划于2028年开始普遍使用出生剂次疫苗，但目前尚不具备所需的资源和基础设施。

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对试验伦理性的批评

这项研究将由南丹麦大学的一个团队开展，该团队由Christine Stabell Benn和Peter Aaby领导。他们曾表示，该试验并不违反伦理，因为该国新生儿目前尚未常规接种这种疫苗。与此同时，外部专家援引《赫尔辛基宣言》，该宣言要求为研究参与者提供最佳的经证实医疗干预措施。

世界卫生组织于2月表示，在此类研究中不提供疫苗接种是不合伦理的。世卫组织强调，资源有限不能成为不向研究参与者提供经证实医疗照护的理由。

在研究设计修改后，研究人员计划询问母亲是否患有乙型肝炎，并对其中一小部分人进行感染检测。然而，在未获得几内亚比绍政府的最终批准前，该试验仍无法启动。据Ars Technica报道，丹麦当局正在调查与Stabell Benn和Aaby此前疫苗研究有关的数据造假和科研违规指控。

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