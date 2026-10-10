一个国际研究团队发现了一种此前未知的微生物，该团队包括来自英国诺丁汉大学和日本筑波大学的科学家。这种微生物拥有已发现的最小基因组。该古菌被命名为Candidatus Sukunaarchaeum mirabile，简称Sukunaarchaeum。正如News-Medical报道，研究结果发表在《Current Biology》期刊上。

拥有189个基因的基因组

Sukunaarchaeum属于古菌，这是一类与细菌有根本区别的单细胞生物。其基因组大小不到此前已知最小古菌基因组的一半，仅含有189个蛋白质编码基因。

尽管基因数量极少，该基因组仍保留了复制DNA以及利用遗传信息合成蛋白质所必需的基因。研究人员在分析单个海洋微生物——浮游生物的遗传物质时发现了这种微生物。海洋样本中的相关遗传序列表明，Sukunaarchaeum可能属于一个规模大得多、迄今几乎未受到关注的生物类群。

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对其他生物的依赖

与此同时，这种古菌失去了几乎所有独立生成营养物质和能量所需的基因。这表明它在获取生存所需资源方面高度依赖其他生物。

Sukunaarchaeum基因组约四分之一由编码异常大型膜蛋白的基因构成，这些蛋白质的功能尚未确定。一些寄生古菌中曾发现类似蛋白质，因此研究人员推测，这种新微生物可能作为寄生生物存在于另一种生物体内或其旁边。

科学家已鉴定出Sukunaarchaeum的基因组，但尚未直接观察到该生物本身，也未确定其宿主。下一步，他们计划弄清这种古菌生活在哪里、依赖什么，以及如何与其他生物相互作用。

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