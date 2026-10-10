一项涉及316,542名40岁及以上韩国人的研究发现，极端血红蛋白水平与痴呆长期风险升高之间存在关联。研究结果在慕尼黑举行的欧洲神经精神药理学学院大会上公布，并于近日发表在《Journal of Alzheimer's Disease》上，News-Medical报道。

最长持续15年的观察

科学家分析了参加2004—2005年全国医疗筛查人员的数据。通过国家医疗保险记录追踪新增痴呆诊断至2019年底——部分个案的追踪期长达15年。

研究人员按血红蛋白水平将参与者分为五组，从指标最低的20%人群到指标最高的20%人群。在血红蛋白水平最低的组中，全因痴呆风险比发病率最低的参考组高16%。在血红蛋白水平最高的参与者中，风险高7%。

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不同痴呆类型的差异

对于阿尔茨海默病，风险升高主要出现在血红蛋白水平最低的20%参与者中——比参考组高14%。对于血管性痴呆，血红蛋白水平最低组的风险高19%，最高组的风险高18%。同时，血管性痴呆的这种关联在全部五个组中并未呈现简单的一致趋势。

这一关联在女性中比在男性中更清晰且更一致。研究负责人Hyun Soo Kim指出，结果并不能证明血红蛋白水平与痴呆之间存在因果关系。他表示，异常低或高的指标可能是与大脑健康有关的整体身体脆弱性的标志。

作者强调，观察性研究可以确定关联，但不能确定原因。他们还警告称，不应将这些结果视为服用铁剂或自行提高或降低血红蛋白水平以预防痴呆的建议。异常的血液检测结果应与医生讨论，因为这可能表明存在其他健康问题。

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