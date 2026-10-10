以色列非营利组织SafeHeart表示，已为10月7日在雷伊姆基布兹附近举行的Supernova音乐节遇袭事件中超过2500名受害者及其家属提供免费心理健康援助。该组织的网络中有400名治疗师，《耶路撒冷邮报》报道。

事件发生后的最初几小时内，由八名心理健康专业人士组成的小组开始为袭击幸存者组织支持服务。截至10月18日，他们正式成立了SafeHeart。该组织提供创伤治疗、咨询、支持小组、危机干预和长期心理援助。

对受害者援助的特点

SafeHeart临床服务副总裁雷乌特·普隆斯克表示，该组织调查的Nova参与者中，约70%称他们在音乐节期间使用了迷幻剂或其他物质。这为他们在袭击后的记忆、感受和想法增添了特殊维度。

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海法大学意识与自我研究实验室负责人罗伊·所罗门表示，他正在研究酒精、大麻、LSD、MDMA、可卡因和其他物质的使用与恐惧及创伤之间的相互作用。据他所说，大多数受访者认为，MDMA可能帮助他们生存并救助他人，但研究结果尚无定论。

从危机应对到康复

袭击后的最初几周，一些受害者没有离开家，而他们的亲属经常代为向治疗师寻求帮助。随后，工作转向长期创伤治疗和恢复日常生活，包括重返工作或学习、维持人际关系以及克服持续症状。

SafeHeart董事会主席希兰·马奥尔指出，警报、后续袭击和不确定性都可能成为受害者新的触发因素。该组织首席执行官埃弗拉特·阿通表示，部分人已经取得明显进展，但对许多人而言，从创伤中恢复仍是一个漫长的过程。

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