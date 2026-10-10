SafeHeart сообщила о помощи более чем 2500 пострадавшим Nova в Израиле — Jerusalem Post
Израильская некоммерческая организация SafeHeart сообщила, что предоставила бесплатную помощь в сфере психического здоровья более чем 2500 пострадавшим от нападения на фестиваль Supernova возле кибуца Реим 7 октября и их семьям. В сети организации работают 400 терапевтов, пишет Jerusalem Post.
Группа из восьми специалистов в сфере психического здоровья начала организовывать поддержку для людей, переживших нападение, в первые часы после события. К 18 октября они официально сформировали SafeHeart. Организация предоставляет терапию травмы, консультирование, группы поддержки, кризисное вмешательство и долгосрочную психологическую помощь.
Особенности помощи пострадавшим
По словам вице-президента SafeHeart по клиническим услугам Реут Плонскер, около 70% опрошенных организацией посетителей Nova сообщили, что во время фестиваля употребляли психоделики или другие вещества. Это добавило особое измерение к их воспоминаниям, чувствам и мыслям после нападения.
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Руководитель Лаборатории исследования сознания и Я в Хайфском университете Рой Саломон заявил, что изучает взаимодействие употребления алкоголя, каннабиса, LSD, MDMA, кокаина и других веществ со страхом и травмой. Большинство опрошенных, по его словам, считало, что MDMA могло помочь им выжить и спасать других, однако результаты исследования пока не являются окончательными.
От кризисного реагирования к реабилитации
В первые недели после нападения некоторые пострадавшие не выходили из дома, а за помощью к терапевтам нередко обращались их родственники. Со временем работа сместилась к длительному лечению травмы и восстановлению повседневной жизни, включая возвращение к работе или учебе, поддержание отношений и преодоление устойчивых симптомов.
Председатель правления SafeHeart Ширан Маор отметил, что сирены, последующие атаки и неопределенность могли становиться новыми триггерами для пострадавших. Генеральный директор организации Эфрат Атун заявила, что часть людей уже достигла заметного прогресса, однако для многих восстановление после травмы остается длительным процессом.