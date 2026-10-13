Исследователи из Университетской больницы Осло в Норвегии связали длительное употребление анаболико-андрогенных стероидов с утолщением стенки левого желудочка сердца и ухудшением его насосной функции у мужчин, занимающихся силовыми тренировками. Как сообщает News-Medical, результаты почти 10-летнего наблюдения опубликовали в журнале European Heart Journal Cardiovascular Imaging.

Ученые проследили за участниками предыдущего исследования, проведенного в 2017–2019 годах. В дальнейшем наблюдении участвовали 70 мужчин, употреблявших стероиды, и 35 участников контрольной группы, которые их не употребляли. Среди участников, ранее употреблявших анаболико-андрогенные стероиды, 35 продолжали их употреблять, 15 прекратили, 14 воздерживались от них, а шестеро вновь начали их употреблять.

Изменения в работе левого желудочка

У мужчин, продолжавших употреблять стероиды, зафиксировали стойкое утолщение сердечной мышцы, более слабые сокращения левого желудочка и ухудшение его способности расслабляться между ударами. По словам руководительницы исследования Вибеке М. Алмаас, даже более низкие дозы препаратов были связаны с такими изменениями. У 17% участников, продолжавших употреблять анаболико-андрогенные стероиды, функция сердца была существенно снижена.

Исследователи собирали данные с помощью анкет и клинических интервью, анализировали образцы крови и мочи и проводили эхокардиографию. Они также учитывали информацию о тренировках, употреблении алкоголя, курении, употреблении наркотиков, симптомах со стороны сердца и лечении повышенного артериального давления.

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Улучшение после полного отказа

Снижение дозы стероидов, о котором сообщала часть участников, не сопровождалось улучшением состояния сердца. Однако у 15 мужчин, полностью прекративших употребление препаратов, индекс массы левого желудочка снизился на 19% — со 112 до 91 г/м². Этот показатель соответствовал уровню контрольной группы.

Фракция выброса левого желудочка у участников, прекративших прием стероидов, выросла с 48% до 54%. В то же время в контрольной группе она составляла 60%. Среди тех, кто продолжал употреблять препараты, лечение высокого давления ассоциировалось с улучшением фракции выброса на 11%, но не со снижением толщины сердечной мышцы.

Авторы отметили, что исследование имеет ограничения: небольшое число участников, самооценку употребления стероидов, а также возможное влияние образа жизни, стимуляторов, гипертензии и других состояний здоровья на результаты.

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