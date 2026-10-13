Европейский колледж нейропсихофармакологии (ECNP) в Мюнхене, Германия, запустил первую общеевропейскую экспертную рабочую группу по вопросам искусственного интеллекта в сфере психического здоровья. Ее представили на 39-м конгрессе ECNP, где запланировано открытое обсуждение возможностей, проблем и дальнейших направлений использования ИИ в психиатрии и нейронауках, сообщает News-Medical.

Трехлетний план работы

Главой группы стал доктор Парис Александрос Лалусис из Королевского колледжа Лондона. По его словам, новая структура должна подготовить экспертную основу для оценки рисков и преимуществ применения ИИ в сфере психического здоровья, а также рекомендации по дальнейшему развитию отрасли.

Сопредседатель группы Тим Ханн из Университета Мюнстера сообщил, что в ее состав вошли 19 экспертов из Европы и США. Они уже разработали первоначальный план работы на следующие три года и намерены обсудить его с более широким сообществом специалистов в психиатрии и нейронауках.

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Координация исследований и регулирования

Участники группы работают в разных направлениях — от применения машинного обучения для поиска лекарственных средств и фундаментальных нейронаучных исследований до создания и оценки чат-ботов. Одной из задач сети станет систематизация информации об исследователях, регуляторах и проектах в этой сфере, чтобы усилить взаимодействие между специалистами.

Во время конгресса группа также обсудит возможность стать источником экспертных комментариев для СМИ по вопросам ИИ и психического здоровья. 13 октября в рамках форума состоится вводная сессия «Искусственный интеллект в психическом здоровье — прогресс и опасности».

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