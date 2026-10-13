欧洲成立心理健康人工智能工作组——News-Medical

位于德国慕尼黑的欧洲神经精神药理学学院（ECNP）成立了首个覆盖全欧洲的心理健康领域人工智能专家工作组。据News-Medical报道，该工作组在第39届ECNP大会上亮相，大会计划就人工智能在精神病学和神经科学中的应用机遇、问题及未来方向展开公开讨论。

三年工作计划

该工作组由伦敦国王学院的Paris Alexandros Lalousis博士担任主席。他表示，这一新结构将为评估人工智能在心理健康领域应用的风险和益处制定专家框架，并就该领域的进一步发展提出建议。

工作组联合主席、明斯特大学的Tim Hahn表示，该组由来自欧洲和美国的19名专家组成。他们已经制定了未来三年的初步工作计划，并打算与精神病学和神经科学领域更广泛的专业人士群体讨论该计划。

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研究与监管协调

工作组成员从事不同方向的工作，包括将机器学习用于药物发现和基础神经科学研究，以及开发和评估聊天机器人。该网络的任务之一是系统整理这一领域研究人员、监管机构和项目的信息，以加强专业人士之间的互动。

在大会期间，工作组还将讨论成为媒体有关人工智能和心理健康问题专家评论来源的可能性。10月13日，论坛将举行题为“心理健康中的人工智能——进展与危险”的入门会议。

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