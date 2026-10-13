Europejskie Kolegium Neuropsychofarmakologii (ECNP) w Monachium w Niemczech uruchomiło pierwszą ogólnoeuropejską ekspercką grupę roboczą ds. sztucznej inteligencji w zdrowiu psychicznym. Zaprezentowano ją na 39. Kongresie ECNP, podczas którego zaplanowano otwartą dyskusję na temat możliwości, problemów i dalszych kierunków wykorzystania AI w psychiatrii i neuronauce, informuje News-Medical.

Trzyletni plan pracy

Przewodniczącym grupy został dr Paris Alexandros Lalousis z King's College London. Jak powiedział, nowa struktura ma przygotować eksperckie ramy oceny ryzyka i korzyści wynikających ze stosowania AI w zdrowiu psychicznym, a także zalecenia dotyczące dalszego rozwoju tej dziedziny.

Współprzewodniczący grupy Tim Hahn z Uniwersytetu w Münsterze poinformował, że w jej skład weszło 19 ekspertów z Europy i Stanów Zjednoczonych. Opracowali już wstępny plan pracy na kolejne trzy lata i zamierzają omówić go z szerszą społecznością specjalistów w dziedzinie psychiatrii i neuronauki.

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Koordynacja badań i regulacji

Uczestnicy grupy pracują w różnych obszarach — od wykorzystania uczenia maszynowego do odkrywania leków i podstawowych badań neuronaukowych po tworzenie i ocenę chatbotów. Jednym z zadań sieci będzie usystematyzowanie informacji o badaczach, regulatorach i projektach w tej dziedzinie, aby wzmocnić współpracę między specjalistami.

Podczas kongresu grupa omówi również możliwość zostania źródłem eksperckich komentarzy dla mediów w kwestiach AI i zdrowia psychicznego. 13 października w ramach forum odbędzie się sesja wprowadzająca „Sztuczna inteligencja w zdrowiu psychicznym — postęp i zagrożenia”.

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