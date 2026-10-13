Kobiety częściej zgłaszały psychiatryczne błędne diagnozy — News-Medical

Kobiety z chorobami autoimmunologicznymi częściej niż mężczyźni zgłaszały, że przed postawieniem właściwej diagnozy ich objawy tłumaczono przyczynami psychiatrycznymi lub psychosomatycznymi. Wynika to z międzynarodowego badania 6607 pacjentów, opublikowanego w czasopiśmie eClinicalMedicine, informuje News-Medical.

Różnice w relacjach pacjentów

O tym, że objawy choroby autoimmunologicznej wcześniej wiązano z przyczyną psychiatryczną, poinformowało 43% ankietowanych kobiet i 33% mężczyzn. Kolejne 34% kobiet zgłosiło diagnozę psychosomatyczną, w której objawy fizyczne wyjaśnia się czynnikami psychologicznymi, mogącymi je powodować lub nasilać. Wśród mężczyzn zgłosiło to 22%.

Po uwzględnieniu wieku, grupy chorób, kontynentu i sytuacji finansowej gospodarstwa domowego kobiety były niemal o 50% bardziej skłonne zgłaszać psychiatryczną błędną diagnozę i niemal o 75% bardziej skłonne zgłaszać błędną diagnozę psychosomatyczną niż mężczyźni. Jednocześnie zgłoszenia o błędnym rozpoznaniu innej choroby fizycznej nieco częściej pochodziły od mężczyzn: 48% wobec 44% wśród kobiet.

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Opóźnienia w diagnostyce

Uczestniczki częściej wskazywały również na dłuższy okres między pojawieniem się objawów a postawieniem diagnozy, a także na większą liczbę konsultacji medycznych. Najczęściej zgłaszanym czasem do diagnozy wśród mężczyzn był okres do trzech miesięcy, natomiast wśród kobiet — od roku do dwóch lat.

Badaniem kierowali specjaliści z Uniwersytetu Cambridge i Uniwersytetu Wschodniej Anglii. Opierało się ono na odpowiedziach pacjentów dotyczących ich drogi diagnostycznej, w tym czasu od pojawienia się objawów do diagnozy, liczby konsultacji medycznych i wcześniejszych diagnoz, a nie wyłącznie na dokumentacji medycznej.

Autorzy zaznaczyli, że choroby autoimmunologiczne mogą zaczynać się od niespecyficznych objawów, takich jak zmęczenie, ból, zaburzenia snu lub obniżony nastrój, a ich diagnozowanie może czasem trwać miesiące lub lata. Badacze wezwali lekarzy do rozważenia możliwości choroby autoimmunologicznej przed postawieniem diagnozy psychiatrycznej lub psychosomatycznej, jeśli objawy nie ustępują, zmieniają się lub dotyczą kilku układów organizmu. Jednocześnie podkreślili, że stany psychiatryczne i autoimmunologiczne mogą współistnieć.

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