女性更常报告精神科误诊——News-Medical

患有自身免疫性疾病的女性比男性更常报告，在获得正确诊断之前，她们的症状被归因于精神科或心身原因。国际期刊eClinicalMedicine发表了一项涵盖6607名患者的国际研究，News-Medical对此进行了报道。

患者报告的差异

43%的受访女性和33%的男性表示，其自身免疫性疾病的症状此前曾被归因于精神科原因。另有34%的女性报告曾获得心身诊断，即身体症状被解释为由可能引发或加重这些症状的心理因素所致。男性中报告这一情况的比例为22%。

在考虑年龄、疾病组别、所在大洲和家庭经济状况后，女性报告精神科误诊的可能性比男性高近50%，报告心身误诊的可能性高近75%。与此同时，男性略更常报告被错误诊断为另一种躯体疾病：48%，而女性为44%。

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诊断延误

女性参与者也更常表示，从症状出现到确诊的时间更长，且医疗咨询次数更多。男性最常报告的确诊时间为三个月以内，而女性则为一至两年。

该研究由剑桥大学和东英吉利大学的专家牵头。研究基于患者对其诊断历程的回答，包括从症状出现到确诊的时间、医疗咨询次数和既往诊断，而不只是医疗记录。

作者指出，自身免疫性疾病可能以疲劳、疼痛、睡眠障碍或情绪低落等非特异性症状开始，其诊断有时需要数月或数年。研究人员呼吁医生，如果症状不消失、发生变化或累及多个身体系统，应在作出精神科或心身诊断前考虑自身免疫性疾病的可能性。同时，他们强调，精神科疾病与自身免疫性疾病可以共存。

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