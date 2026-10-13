Przegląd Cochrane nie dostarczył pewnych dowodów na to, że medyczne konopie poprawiają sen lub funkcjonowanie w ciągu dnia u osób z bezsennością. Jak informuje News-Medical, dostępne dane są zbyt niepewne, aby wyciągać wiarygodne wnioski o skuteczności takiego leczenia.

Dziewięć badań i 537 uczestników

Do przeglądu włączono dziewięć badań z udziałem 537 dorosłych w wieku od 18 do 76 lat, którzy byli leczeni z powodu bezsenności. Większość prób dotyczyła osób z pierwotną bezsennością, a nie z zaburzeniami snu związanymi z innymi schorzeniami.

W ośmiu badaniach regulowane produkty medycznych konopi porównywano z placebo, a w jednym z lekiem przeciwdepresyjnym amitryptyliną. W warunkach klinicznych takie produkty zwykle zawierają kontrolowaną proporcję tetrahydrokannabinolu i kannabidiolu oraz mogą być dostępne w postaci tabletek, sprayów lub olejów.

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Efekt i działania niepożądane

W porównaniu z placebo medyczne konopie wykazały niewielką lub żadną klinicznie istotną poprawę jakości i zadowolenia ze snu, całkowitego czasu snu ani funkcjonowania w ciągu dnia. Uczestnicy przyjmujący medyczne konopie częściej zgłaszali łagodne działania niepożądane, w tym suchość w ustach i zawroty głowy. Jednocześnie wniosek ten opiera się na niewielkiej liczbie badań.

Autorzy wskazali również, że dane dotyczące możliwej poprawy jakości życia mają bardzo niską pewność: łączne wyniki dopuszczają zarówno niewielkie pogorszenie, jak i znaczną poprawę. Pewność dowodów oceniono jako niską lub bardzo niską ze względu na ryzyko błędów systematycznych w badaniach, sprzeczne wyniki i małe próby.

Ograniczenia dostępnych danych

Badania różniły się rodzajami stosowanych produktów konopnych, co utrudniało porównanie wyników. Najdłuższe badanie trwało zaledwie 12 tygodni, dlatego długoterminowe skutki stosowania nie zostały ustalone. Ponadto kobiety stanowiły 72,66% uczestników, a próby były przesunięte w stronę młodszych osób. Z tego powodu wnioski mogą mieć mniejsze zastosowanie do mężczyzn, starszych pacjentów i osób ze współistniejącymi schorzeniami.

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