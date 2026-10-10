Izraelska organizacja non-profit SafeHeart poinformowała, że zapewniła bezpłatną pomoc w zakresie zdrowia psychicznego ponad 2500 osobom poszkodowanym w ataku na festiwal Supernova w pobliżu kibucu Re’im 7 października oraz ich rodzinom. W sieci organizacji pracuje 400 terapeutów, pisze „Jerusalem Post”.

Grupa ośmiu specjalistów w dziedzinie zdrowia psychicznego zaczęła organizować wsparcie dla osób, które przeżyły atak, w pierwszych godzinach po wydarzeniu. Do 18 października oficjalnie utworzyli SafeHeart. Organizacja zapewnia terapię traumy, konsultacje, grupy wsparcia, interwencję kryzysową i długoterminową pomoc psychologiczną.

Specyfika pomocy dla poszkodowanych

Według wiceprezeski SafeHeart ds. usług klinicznych Reut Plonsker około 70% uczestników Nova ankietowanych przez organizację podało, że podczas festiwalu zażywało psychodeliki lub inne substancje. Nadało to szczególny wymiar ich wspomnieniom, uczuciom i myślom po ataku.

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Kierownik Laboratorium Badań nad Świadomością i Ja na Uniwersytecie w Hajfie, Roy Salomon, oświadczył, że bada interakcję spożywania alkoholu, konopi, LSD, MDMA, kokainy i innych substancji ze strachem i traumą. Większość ankietowanych, jak powiedział, uważała, że MDMA mogło pomóc im przetrwać i ratować innych, jednak wyniki badania nie są jeszcze ostateczne.

Od reagowania kryzysowego do rehabilitacji

W pierwszych tygodniach po ataku niektórzy poszkodowani nie wychodzili z domów, a o pomoc terapeutów często zwracali się ich krewni. Z czasem praca przesunęła się w kierunku długotrwałego leczenia traumy i odzyskiwania codziennego życia, w tym powrotu do pracy lub nauki, podtrzymywania relacji i przezwyciężania utrzymujących się objawów.

Przewodniczący rady SafeHeart Shiran Maor zaznaczył, że syreny, kolejne ataki i niepewność mogły stawać się nowymi wyzwalaczami dla poszkodowanych. Dyrektor generalna organizacji Efrat Atun oświadczyła, że część osób osiągnęła już zauważalne postępy, jednak dla wielu powrót do zdrowia po traumie pozostaje długotrwałym procesem.

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