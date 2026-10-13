В Норвегии 52-недельное клиническое исследование с участием 410 человек с ранней болезнью Паркинсона не выявило пользы от никотинамида рибозида — добавки, повышающей уровень никотинамидадениндинуклеотида (NAD). Участники, принимавшие добавку, имели несколько худшие общие клинические показатели, чем группа плацебо, сообщает News-Medical.

Как проводили исследование

Испытание NOPARK третьей фазы было рандомизированным, двойным слепым и плацебо-контролируемым. Его провели в 11 центрах Норвегии. В основной анализ вошли 393 участника, а в модель первичного результата — 391. Все пациенты были в возрасте от 35 лет, получили диагноз не более чем за два года до включения в исследование и имели раннюю стадию заболевания.

Одной группе назначили по 500 мг никотинамида рибозида дважды в день, другой — плацебо. Лечение длилось 52 недели. Главным показателем было изменение суммарного балла по шкале MDS-UPDRS, которая оценивает немоторные и двигательные проявления болезни Паркинсона: чем выше балл, тем тяжелее состояние пациента.

Результаты через год

На 52-й неделе моделируемый средний суммарный балл в группе никотинамида рибозида вырос на 2,45 балла, тогда как в группе плацебо снизился на 0,27 балла. Скорректированная разница составила 2,72 балла в пользу плацебо и была статистически значимой. В то же время она не достигла порога, который исследователи считали клинически значимым ухудшением.

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Из пяти ключевых вторичных показателей статистически значимая разница была зафиксирована только по шкале немоторных симптомов. Она охватывает, в частности, изменения настроения, нарушения сна и проблемы с пищеварением. В группе добавки этот показатель немного вырос, а в группе плацебо — снизился.

Никотинамид рибозид заметно повысил уровень NAD в крови: средняя разница между группами составила 30 микромолей. Однако данные спектроскопии мозга через год не выявили статистически значимой разницы в изменении соотношения NAD к АТФ. Частота серьезных нежелательных явлений составила 8,3% в группе добавки и 14,1% в группе плацебо; статистически значимой разницы не было.

Авторы исследования отметили, что результаты не поддерживают применение никотинамида рибозида ни в качестве средства, которое может влиять на течение болезни Паркинсона, ни в качестве симптоматического лечения в проверенной дозе и в течение проверенного срока.

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