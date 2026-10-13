在挪威，一项为期52周、涉及410名早期帕金森病患者的临床试验发现，烟酰胺核糖——一种可提高烟酰胺腺嘌呤二核苷酸（NAD）水平的补充剂——没有带来益处。News-Medical报道，服用该补充剂的参与者总体临床评分略差于安慰剂组。

研究如何进行

第三期NOPARK试验是一项随机、双盲、安慰剂对照试验，在挪威11个中心开展。主要分析纳入393名参与者，主要结局模型纳入391名。所有患者年龄均在35岁及以上，在入组前不超过两年被确诊，且处于疾病早期阶段。

一组每日两次服用500毫克烟酰胺核糖，另一组服用安慰剂。治疗持续52周。主要指标是MDS-UPDRS总评分的变化，该量表评估帕金森病的非运动和运动表现：评分越高，患者病情越严重。

一年后的结果

在第52周，烟酰胺核糖组的模型估计平均总评分增加2.45分，而安慰剂组下降0.27分。校正后的差异为2.72分，有利于安慰剂组，且具有统计学显著性。同时，这一差异未达到研究人员认为具有临床意义的恶化阈值。

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在五项关键次要指标中，仅非运动症状量表记录到具有统计学显著性的差异。该量表尤其包括情绪变化、睡眠障碍和消化问题。补充剂组的这一指标略有上升，而安慰剂组则下降。

烟酰胺核糖显著提高了血液中的NAD水平：两组之间的平均差异为30微摩尔。然而，一年后的脑部光谱检查数据未发现NAD与ATP比值变化存在统计学显著差异。严重不良事件发生率在补充剂组为8.3%，在安慰剂组为14.1%；没有统计学显著差异。

研究作者指出，结果不支持将烟酰胺核糖用于可能影响帕金森病病程的药物，也不支持在经测试的剂量和经测试的期限内将其作为对症治疗。

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