在英国开展的NEOPRISM-CRC临床试验中，32名II期或III期肠癌患者在33个月的随访期间未记录到任何复发。参与者在手术前接受了长达九周的帕博利珠单抗免疫治疗，ScienceDaily报道。

研究涵盖32名患者

该试验纳入了具有DNA错配修复缺陷和高度微卫星不稳定性，即dMMR/MSI-high的患者。约10%至15%的II期或III期肠癌患者具有这一遗传特征。

参与者来自英国五家医院。与标准治疗方案，即手术后进行三至六个月化疗不同，他们在手术前接受帕博利珠单抗治疗。

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初步数据显示，59%的患者在免疫治疗和计划中的手术后未发现恶性肿瘤迹象。在仍有小范围病灶的患者中，癌症在随访期间没有生长或扩散。

用于评估反应的血液检测

研究人员还开发了个体化血液检测，以追踪肿瘤DNA。肿瘤DNA从血液中消失与治疗后没有残留肿瘤密切相关。

该试验的首席研究员、伦敦大学学院癌症研究所肿瘤学家凯-金·休表示，近三年随访期间未出现复发，增强了人们对帕博利珠单抗用于高风险肠癌患者的安全性和有效性的信心。他说，个体化血液检测和免疫谱分析有可能帮助确定哪些人需要强度较低的治疗，哪些人需要额外治疗。

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