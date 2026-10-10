W Wielkiej Brytanii w ramach badania klinicznego NEOPRISM-CRC wśród 32 pacjentów z rakiem jelita w II lub III stadium nie odnotowano żadnego nawrotu podczas 33 miesięcy obserwacji. Przed operacją uczestnicy otrzymywali do dziewięciu tygodni immunoterapii pembrolizumabem, informuje ScienceDaily.

Badanie objęło 32 pacjentów

Do badania włączono pacjentów z deficytem systemu naprawy niesparowanych zasad DNA i wysoką niestabilnością mikrosatelitarną — dMMR/MSI-high. Taki profil genetyczny ma około 10–15% osób z rakiem jelita w II lub III stadium.

Uczestników rekrutowano w pięciu szpitalach w Wielkiej Brytanii. Zamiast standardowego podejścia, które zakłada operację, a następnie chemioterapię przez trzy–sześć miesięcy, otrzymywali pembrolizumab przed zabiegiem chirurgicznym.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Według wstępnych danych u 59% pacjentów po immunoterapii i zaplanowanej operacji nie wykryto oznak nowotworu złośliwego. U pacjentów, u których pozostały niewielkie ogniska choroby, rak nie rósł ani nie rozprzestrzeniał się w okresie obserwacji.

Badanie krwi do oceny odpowiedzi

Naukowcy opracowali również spersonalizowane badania krwi, aby śledzić DNA guza. Zniknięcie DNA guza z krwi było ściśle związane z brakiem guza resztkowego po leczeniu.

Główny badacz badania, onkolog z Instytutu Raka University College London Kai-Keen Shiu, oświadczył, że brak nawrotów przez niemal trzy lata obserwacji wzmacnia przekonanie o bezpieczeństwie i skuteczności pembrolizumabu u pacjentów z rakiem jelita wysokiego ryzyka. Jak powiedział, spersonalizowane badania krwi i profilowanie immunologiczne mogą potencjalnie pomóc określić, kto potrzebuje mniej intensywnej terapii, a kto dodatkowego leczenia.

Czytaj nas na