В Великобритании в рамках клинического исследования NEOPRISM-CRC среди 32 пациентов с раком кишечника II или III стадии не зафиксировали ни одного рецидива в течение 33 месяцев наблюдения. Перед операцией участники получали до девяти недель иммунотерапии препаратом пембролизумаб, сообщает ScienceDaily.

Исследование охватило 32 пациентов

В испытание включили пациентов с дефицитом системы репарации неспаренных оснований ДНК и высокой микросателлитной нестабильностью — dMMR/MSI-high. Такой генетический профиль имеют примерно 10–15% людей с раком кишечника II или III стадии.

Участников набрали в пяти больницах Великобритании. Вместо стандартного подхода, предусматривающего операцию с последующей химиотерапией в течение трех–шести месяцев, они получали пембролизумаб до хирургического вмешательства.

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Согласно предварительным данным, у 59% пациентов после иммунотерапии и запланированной операции не выявили признаков злокачественной опухоли. У пациентов, у которых оставались небольшие очаги заболевания, рак не рос и не распространялся в период наблюдения.

Анализ крови для оценки ответа

Исследователи также разработали персонализированные анализы крови, чтобы отслеживать опухолевую ДНК. Исчезновение опухолевой ДНК из крови было тесно связано с отсутствием остаточной опухоли после лечения.

Главный исследователь испытания, онколог Института рака Университетского колледжа Лондона Кай-Кин Шиу заявил, что отсутствие рецидивов почти за три года наблюдения укрепляет уверенность в безопасности и эффективности пембролизумаба для пациентов с раком кишечника высокого риска. По его словам, персонализированные анализы крови и иммунное профилирование потенциально могут помочь определить, кому нужна менее интенсивная терапия, а кому — дополнительное лечение.

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